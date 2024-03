F1 | Sauber, Zhou sfiora la zona punti in Bahrain

Bahrain – Zhou Guanyu sfiora la zona punti nel primo gran premio della stagione. Il cinese taglia il traguardo in undicesima posizione dietro alle due Aston Martin. Gara diversa, invece, per Valtteri Bottas, che si trova coinvolto nell’incidente al via con Hulkenberg e Stroll. Il finlandese riporta dei danni all’ala anteriore, e anche al pit-stop dei problemi lo rallentano ulteriormente. A fine gara è diciannovesimo davanti a Logan Sargeant.

Bottas: “Gara sfortunata, ma questa vettura è migliorata dal 2023”

“Sfortunatamente, non è stata la mia giornata. La partenza è stata buona, ma sono stato coinvolto nell’incidente in curva uno tra Nico Hulkenberg e Lance Stroll, riportando dei danni all’ala anteriore che mi hanno fatto perdere posizioni e performance. Inoltre, c’è stato un problema con il pit-stop all’anteriore sinistra, che mi ha fatto perdere ancora più tempo. La fortuna non è stata dalla nostra parte, ma spero che non sarà così per tutta la stagione. Guardiamo al lato positivo, il nostro passo era decisamente migliore di quello dei nostri avversari, lo ha dimostrato Zhou che è quasi finito a punti. Questo dimostra che la vettura è migliore di quella dell’anno scorso, siamo fiduciosi per Jeddah”.

Zhou: “Felice di aver potuto lottare per i punti”

“Oggi abbiamo fatto il massimo, sono felice di aver avuto la possibilità di lottare per i punti. E’ stata una gara pulita con una buona partenza, sono riuscito a recuperare un po’ di posizioni, ma lottare con le Aston Martin senza danneggiare le gomme è stato complicato. Per fortuna, sono riuscito a difendermi da Kevin Magnussen e il resto della griglia alle mie spalle. Abbiamo fatto dei progressi, la squadra ha lavorato sodo per ottimizzare il set-up. C’è ancora molto su cui migliorare e continueremo a lavorare sulle nostre performance per lottare ancora per i punti a Jeddah e nelle prossime gare”.