Formula 1 | Sauber Stake, aspettative alte sulla C44

Nell’affascinante location della London’s Guildhall, la Sauber ha presentato la Stake F1 Team C44, la vettura che prenderà parte al mondiale 2024 di Formula 1. A Hinwil sono tutti in attesa dell’arrivo di Audi, ma questo non avverrà prima del 2026, e quindi bisogna rimboccarsi le maniche e riscattare le ultime stagioni deludenti. Alla guida ci sarà ancora una volta il cinese Zhou, il quale lo scorso anno ha confermato in pieno le prestazioni del 2022, conquistando sei punti a mondiale per un totale di dodici da quando è arrivato nella classe regina del motorsport. Questa volta spera innanzitutto di avere una vettura più competitiva, dopodiché farà di tutto per confermarsi tra i venti piloti più forti del mondo.

“Mi piace questo approccio sul colore – ha detto Zhou. E’ una nuova concezione, specialmente per la Formula 1. Per quanto mi riguarda, spero di essere veloce: ci stiamo impegnando molto già dalla scorsa stagione, specialmente dalla seconda metà del campionato, dopo la pausa estiva, proprio per essere sicuri di capire esattamente dove bisognava migliorare come squadra e che piano dare ai ragazzi in vista dell’inverno. Adesso è il momento di mettere tutto insieme e scendere in pista con la vettura. Le aspettative sono alte, ma allo stesso tempo non sapremo a che punto saremo finché non correremo con i nostri rivali. Tuttavia sono stati fatti molti sforzi per realizzare la monoposto e sono contento di guidarla tra pochi giorni”.