F1 | Sauber, Zhou fiducioso in vista del GP dell’Arabia Saudita

Guanyu Zhou è stato protagonista di un ottima gara in Bahrain. Il pilota della Sauber è stato il migliore tra quelli di seconda fascia, piazzando la sua C44 davanti a dirette rivali quali Racing Bulls, Williams, Haas. La monoposto elvetica ha dimostrato di avere un ottimo ritmo sul long run, e il risultato raggiunto – sebbene fuori dalla zona punti – ha certamente rappresentato un’iniezione di fiducia per il pilota e per la stessa scuderia. La Sauber adesso spera di poter conquistare anche punti iridati nell’imminente GP dell’Arabia Saudita.

“La performance nel GP del Bahrain è stata incoraggiante e ha dato fiducia a tutta la squadra – le parole di Zhou -. Sappiamo che la base della nostra vettura è solida e che possiamo stare davanti nel nostro gruppetto di squadre. Tutt’è continuare a spingere e comprendere come sfruttare al massimo il potenziale della C44. Sono contento di quanto fatto a Sakhir, ma adesso ho ancora più fame. Jeddah è una grande opportunità per confermarci e per lottare per i primi punti stagionali”.