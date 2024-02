Formula 1 Stake C44 – Archiviata la presentazione di ieri sera, il team Stake Sauber è pronto per percorrere i primi chilometri con la C44, vettura con cui Valtteri Bottas e Guanyu Zhou affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Il team elvetico, proprio in tal senso, affronterà una sessione di filming-day già nella giornata di venerdì sul tracciato del Montmelò, a Barcellona.

Un’occasione che servirà ai tecnici per cominciare il lavoro di callaudo del pacchetto, il quale – successivamente – dovrà volare in Bahrain per l’unica tre giorni di test pre-season (21, 22 e 23 febbraio) e per il primo round del nuovo campionato. A portare al debutto la C44, vettura che offre numerose novità dal punto di vista tecnico rispetto alla precedente C43 (una su tutte il pul-rod all’anteriore), sarà il pilota cinese Zhou, pronto ad una stagione che per forza di cose dovrà vederlo offrire dei riscontri totalmente differenti rispetto alle ultime due, vissute con numerosi bassi e ben pochi alti.