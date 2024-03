F1 | Sauber, Bottas l’australiano: “Per i punti ci siamo anche noi”

Dopo due GP terribili, chiusi entrambi nelle retrovie, ben lontano dalla zona punti, Valtteri Bottas non ha ancora perso l’entusiasmo né la fiducia nella sua Sauber C44, convinto che con la scuderia elvetica (ormai al 100% acquistata dall’Audi) possa dire la sua per la zona punti a partire dall’imminente GP di Australia, un appuntamento molto caro al pilota finlandese, che non vede l’ora di tornare a guidare all’Albert Park di Melbourne.

“Sono felice di tornare in Australia – le parole del pilota finlandese – Non è un segreto che questa ormai è la gara più vicina a una gara di casa per me (Bottas è fidanzato con Tiffany Cromwell ciclista australiana e trascorre vari periodi dell’anno nella Terra dei canguri ndr) e voglio ottenere un buon risultato ripagare l’amore che mi è stato dimostrato. Il supporto e l’energia dei fan sono incredibili: è fantastico essere qui, ti accorgi della grande atmosfera subito, dal momento in cui metti piede in circuito. La gara in Arabia è stata durissima, ma abbiamo lavorato molto in factory per arrivare preparati a questo appuntamento. Dobbiamo sbloccare il potenziale della vettura, spero di riuscirci in un tracciato a me caro, dove ho vinto nel 2019, e sul quale mi piace guidare. Vogliamo partire con il piede giusto già dalle prove libere e dimostrare ai nostri diretti concorrenti che per la zona punti ci siamo anche noi”.