F1 | Red Bull, Perez escluso in Q2: “Non ho avuto la possibilità di andare avanti”

Imola – Le difficoltà della Red Bull sono state evidenti sin dalla prima sessione di libere sul circuito dedicato ad Enzo e Dino Ferrari ma, mentre Max Verstappen ha fatto il Verstappen conquistando l’ottava pole position consecutiva, Sergio Perez ha invece dovuto fermarsi in Q2 – nella stessa sessione l’olandese è più veloce di mezzo secondo. La prestazione del messicano rappresenta probabilmente il reale potenziale della RB20 beffata, nel Q2, dalla sorella minore, la Racing Bull di Daniel Ricciardo, più veloce di soli quindici millesimi. Questo il piccolo margine che è valsa l’esclusione della Red Bull dal Q3, e ora Checo dovrà ricostruire il suo weekend – già partito in salita, ricordiamo l’uscita in ghiaia nelle FP3 – dalla undicesima casella.

Perez: “Almeno i cambiamenti hanno funzionato per Max”

“E’ stato un brutto giro: in curva sette ho avuto un bloccaggio, sono andato dritto e ho perso due decimi e mezzo rispetto al tempo precedente. E’ stato un episodio sfortunato, così come tutta la giornata – ha concluso Perez – sono contento per certi versi, perché abbiamo fatto tanti cambiamenti prima delle qualifiche e sembrano aver funzionato per Max, che è riuscito a migliorare tanto. Io non ho avuto, purtroppo, la possibilità di arrivare in Q3”.