F1 | Red Bull, Perez è ottavo: “Non potevo fare di più”

Imola – Sergio Perez conquista l’ottava posizione nel Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il messicano guadagna una posizione al via e, al diciottesimo giro, perde la vettura finendo in ghiaia, ma riesce a tornare in pista. La sua è una gara movimentata: la squadra allunga il suo stint sulla hard fino al trentottesimo giro – prima della sosta perde diverse posizioni – per poi rientrare su gomma media in undicesima posizione. Da li recupera fino a tornare in zona punti, ma la sua è una gara senza lodi, di tutt’altro livello rispetto a quella del compagno di squadra, vincitore del Gran Premio.

Perez; “L’intero weekend è stato compromesso dal risultato della qualifica”

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, l’intero weekend è stato compromesso dal risultato della qualifica. E’ difficile sorpassare su questa pista e sapevamo che non avremmo potuto fare meglio di così, sopratutto perché sono rimasto bloccato nel traffico nel primo stint e con la hard non potevo fare di più. Sapevamo che le McLaren erano le più veloci, ma questo è stato uno dei migliori weekend di Max, complimenti a lui e al gran risultato della squadra. Ci sono alcune cose da analizzare e di certo c’è del lavoro da fare, ma ora mi concentro su Monaco e spero che possiamo tornare alle nostre abituali performance”.