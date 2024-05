F1 | GP Imola, Leclerc sul podio: “Sono felice solo se vinco”

Imola – Charles Leclerc conquista il podio ad Imola, davanti al pubblico della rossa. Al via il monegasco mantiene la posizione sul compagno di squadra, e resta a tallonare Norris. I due non entrano mai realmente in lotta se non sul finale, quando sembra che Charles ne abbia per prendere la McLaren color papaya. Un fuoripista, può, mette fine alle speranze di Leclerc, che si riaccoda e non può far altro che arrivare alla bandiera a scacchi alle spalle di Lando. La Ferrari festeggia il podio – è il primo pilota Ferrari a tornare sul podio ad Imola sin dai tempi di Schumacher – ma la gara di oggi conferma i progressi della McLaren: ora la rossa ha un nuovo avversario.

Leclerc: “Ce la metteremo tutta per recuperare ciò che ci manca per tornare davanti”

“Almeno abbiamo conquistato il podio, sono molto contento solo quando vinco e oggi non ci siamo riusciti. Eravamo molto veloci nel primo stint con la hard, ho iniziato a spingere per cercare di mettere un po di pressione a Lando, ma poi più avanti loro erano incredibilmente veloci. Credo che nel complesso il passo gara fosse incredibilmente forte, ci è forse mancato qualcosa in qualifica, sopratutto nel rettilineo, ma nel resto del giro eravamo veloci – ha dichiarato Leclerc – siamo comunque in buone condizioni per la stagione, ed è comunque incredibile vedere qui tutti i tifosi. Monaco sarà speciale, come qui ad Imola: c’è tantissimo rosso ed è bellissimo. Grazie a tutti i tifosi, siete i migliori: vi ringrazio da parte mia e della squadra, fate la differenza e siete sempre con noi. Ce la metteremo tutta per recuperare ciò che ci manca per tornare davanti”.