F1 | Racing Bulls, Tsunoda conquista un punto: “Abbiamo gestito bene la strategia”

Imola – La Racing Bulls conclude il weekend sul circuito di casa con un solo punto conquistato grazie alla decima posizione di Yuki Tsunoda. Il giapponese e il compagno di squadra Daniel Ricciardo – rispettivamente settimo e nono alla partenza – hanno perso posizioni al via, dovendo ricostruire la propria gara. Entrambi sulla stessa strategia, sostituiscono la media intorno al dodicesimo giro. Tsunoda riesce a recuperare posizioni fino a rientrare in zona punti e a riprendere la posizione su Nico Hulkenberg; Ricciardo non riesce invece a sorpassare le Haas e taglia il traguardo in tredicesima posizione.

Tsunoda: “Dobbiamo lavorare sulla partenza”

Alla fine, sono felice di aver ottenuto un punto davanti al pubblico di casa e alle persone venute dalla factory per sostenerci. La nostra partenza ha leggermente compromesso la gara, facendoci perdere un paio di posizioni rispetto a Nico. Era veloce sui rettilinei, quindi non volevamo finirgli dietro, motivo per cui siamo rientrati ai box prima di lui e prima del previsto. È stato un momento cruciale della gara e credo che abbiamo gestito bene la strategia, rispondendo correttamente a Nico. Abbiamo dovuto fare un secondo stint lungo e gestire la gomma dura negli ultimi 15 giri è stato impegnativo, ma complimenti alla squadra per tutto – ha dichiarato Yuki – la partenza è l’aspetto principale su cui dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando sodo per fare un altro passo avanti e ci concentreremo per ottenere il massimo dal nostro pacchetto. Il prossimo appuntamento è a Monaco e non vedo l’ora. Abbiamo lavorato sodo e ottenuto buoni risultati: sono sicuro che riusciremo a massimizzare le nostre prestazioni.”

Ricciardo: “Aver perso la posizione ci è costato l’ingresso in zona punti”

“Non credo che qualcosa sia andato storto nella procedura di partenza, mi sembrava di aver fatto tutto correttamente; purtroppo, però aver perso la posizione ci è costato l’ingresso in zona punti. Ne discuteremo tutti insieme, perché ci è mancata un po’ di costanza e siamo subito usciti dalla zona punti. Durante la gara, ci siamo trovati in mezzo a un filotto di auto e l’aria sporca è un punto debole per noi. Continueremo a valutare questa situazione. Con pista libera, il nostro passo era buono e facevo tempi decenti, ma nel traffico abbiamo faticato di più. La posizione nel gruppo centrale è influenzata da tanti piccoli dettagli. Lavoriamo duramente per ottenere una buona posizione in qualifica, quindi è importante riuscire a mantenerla all’inizio della gara. Credo che, se io e Yuki fossimo rimasti davanti a Nico alla partenza, saremmo riusciti a mantenere la posizione per tutta la gara e la situazione alla fine sarebbe stata diversa. Ora facciamo un reset. È da un paio d’anni che non corro a Monaco; quindi, sono entusiasta di tornarci la prossima settimana.”