Ferrari | Sainz quinto in qualifica a Imola: “Questa è una pista McLaren e Red Bull”

Qualifiche piuttosto anonime quelle di Carlos Sainz. Dalla Ferrari ci si aspettava certamente qualcosa in più del quarto e quinto posto finale, ma il lavoro della McLaren e di Max Verstappen, quantomeno sul giro secco, è stato migliore. Lo spagnolo non è sorpreso da questo tipo di prestazione, parlando delle caratteristiche del circuito di Imola, il quale secondo lui si addice di più alla McLaren e alla Red Bull piuttosto che alla SF-24. Gli aggiornamenti poi, sicuramente importanti, non hanno migliorato la sensibilità della monoposto, anche perché il pacchetto portato qui non lo prevedeva.

“Non mi aspettavo niente di più – ha ammesso Sainz. Questo è un circuito McLaren e Red Bull, con curve di alta e media velocità, sapevo che la nostra forza ricade da un’altra parte. Anche oggi il vento non ci ha aiutati in alcune curve, ma è tutto molto tirato, parliamo di due o tre decimi, il problema è che questo distacco è molto difficile da trovarlo con questi regolamenti, anzi abbiamo portato un pacchetto importante ma sappiamo che ci saranno piste McLaren, altre Ferrari, per me questo è favorevole a loro. Andiamo in difficoltà quando il vento spinge al posteriore, ci sono curve la 2 e la 3 nelle quali la nostra macchina fa fatica”.

Ferrari, Sainz: “Il vento al posteriore non ci aiuta”

“Stessa cosa anche in curva 7, era molto difficile mentre ieri era il tratto più veloce per noi perché il vento soffiava al contrario. Dimostra che abbiamo ancora una sensibilità che bisogna migliorare con gli sviluppi, questo non era specifico per quell’area della nostra vettura. Penso che possiamo lottare per il podio, mentre per quanto riguarda la vittoria dobbiamo sperare in un qualcosa simile a quella avuta da Lando a Miami. Qua non è facile sorpassare, ma possiamo giocarci il podio partendo dalla quarta e quinta posizione”.