GP Imola | Ferrari, la delusione di Leclerc: “Max aggredisce molto i cordoli, noi non possiamo”

Le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna non sono andate come i tifosi della Ferrari speravano. Charles Leclerc si deve quindi accontentare del quarto posto, che molto probabilmente diventerà terzo dopo la più che probabile penalità che riceverà Oscar Piastri per impeding nei confronti di Hulkenberg, e che con la McLaren ha chiuso davanti al monegasco. A parte questo però, la SF-24 Evo, sicuramente uno step avanti rispetto alla vettura vista fino a Miami, presenta quantomeno sul giro secco ancora qualche carenza nei confronti della Red Bull e in particolare di Verstappen, colui che fa davvero la differenza nel team di Milton Keynes. Intercettato in mixed zone, Charles ha provato a fare una disamina della situazione.

“Sia io che Carlos siamo stati molto vicini – ha detto Leclerc. Non capiamo cosa ci manca nel primo settore: la preparazione gomme è ancora un fattore importante, però è strano perché abbiamo provato tante cose e alla fine i problemi sono sempre nelle stesse curve. E’ una cosa sulla quale stiamo lavorando, non è che la scopriamo adesso, è da qualche Gran Premio che facciamo fatica, ma dobbiamo migliorare”.

Ferrari, Leclerc e il punto di forza della Red Bull

“Sappiamo che un punto di forza della Red Bull è quanto riescono ad andare sui cordoli, ma non so quanto Max li abbia aggrediti in curva 2 e 3, so che li prendeva tanto, io ci ho provato ma con la nostra macchina non possiamo fare la stessa cosa per adesso. Guarderemo questi particolari ma la tendenza è questa da un po’ di gare a questa parte”.