F1 | Aston Martin, Stroll a punti: “Sappiamo di non essere competitivi”

Imola – Lance Stroll conquista la nona posizione ad Imola. Le speranze dell’Aston Martin sono completamente riposte in lui per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, con Alonso fuori dai giochi – lo spagnolo parte dalla pit-lane e sfrutta la gara per testare la vettura con diverse mescole. Tredicesimo al via, Lance recupera lentamente posizioni, in particolare nel secondo stint con la hard. Alla fine riesce a conquistare due punti preziosi dopo i sorpassi alla Haas e alla Racing Bulls.

Stroll: “Speravo in una Safety Car che non è mai arrivata”

“E’ bello lasciare Imola con un paio di punti. Abbiamo deciso di estendere il nostro primo stint con le medie, sperando in una Safety Car che non è mai arrivata, per cui ho dovuto recuperare posizioni in pista. A fine gara avevo il vantaggio della mescola hard nuova, e questo mi ha dato la velocità per sorpassare Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda, è stato divertente. Questa settimana è stata dura: sappiamo di non essere competitivi quanto vorremmo, spingeremo al massimo per ritrovare le performance che ci mancano”.