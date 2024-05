F1 | Sauber, Zhou: “Speravamo nella Safety Car”

Imola – Ancora digiuno di punti per la Sauber. Ad Imola Zhou Guanyu e Valtteri Bottas conquistano rispettivamente la quindicesima e diciottesima posizione. Il team sceglie strati opposte per i due, con il finlandese sulle medie al via, mentre Zhou monta le hard. Bottas rientra ai box già al nono giro, perdendo ogni vantaggio, mentre Zhou estende e riesce a guadagnare posizioni, non abbastanza per avvicinarsi alla zona punti.

Zhou: “Siamo riusciti a gestire la gomma e a guadagnare posizioni”

“Non è successo molto durante l’inizio della gara, che si è accesa sul finale. Speravamo in una Safety Car per sfruttare la strategia, ma nonostante questo siamo riusciti a gestire la gomma e a guadagnare posizioni. Sfortunatamente, la maggior parte dei nostri avversari seguiva una strategia simile e su questa pista è difficile sorpassare: senza incidenti non siamo riusciti ad avvicinarci ai punti, sopratutto perché dobbiamo ancora estrarre più performance e velocità dalla vettura. La prossima è Monaco e a volte i pacchetti funzionano improvvisamente meglio su tracciati diversi. La squadra continua a lavorare, e daremo tutto per lottare per i punti nelle prossime gare”.

Bottas: “La strategia ha funzionato all’inizio, poi le gomme sono crollate”

“E’ stato un pomeriggio tranquillo. Abbiamo cercato di diversificare la mia strategia da quella di Zhou e quindi mi sono fermato prima. Abbiamo fatto bene a provarci, la strategia ha funzionato per la prima parte, ma il second stint è durato troppo e le mie gomme sono crollate negli ultimi dieci giri. E’ sempre difficile progredire su una pista del genere, sopratutto se parti dal fondo. Riguardo gli aggiornamenti, abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, e avremmo potuto sfruttare di più il nostro potenziale se solo avessimo fatto bene in qualifica, ma ovviamente dovremo migliorare se vogliamo lottare per i punti. Il team in fabbrica sta lavorando solo per darci nuove componenti, che dovrebbero arrivare nei prossimi weekend. Avremo anche qualcosa di specifico per Monaco, una gara di un’altra categoria, dove conta solo la qualifica, e sarà importante far bene se vogliamo conquistare dei punti”.