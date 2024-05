F1 | Red Bull, Horner: “Ferrari e McLaren ci hanno raggiunto”

Imola – Sarebbero bastati solo uno o due giri perché Lando Norris potesse strappare la vittoria a Max Verstappen. L’olandese, dopo un inizio decisamente difficile, è riuscito a svoltare il suo weekend conquistando prima una discussa pole position – grazie all’aiuto di Nico Hulkenberg – e poi la vittoria della gara. La Red Bull ha mostrato un buon passo con le medie, ma le cose sono cambiate nel secondo stint, quando Max ha montato gomma hard e la McLaren si è improvvisamente accesa. Gli ultimi dieci giri hanno tenuto il muretto Red Bull col fiato sospeso, ma Verstappen ce la fa. Diverso, invece, il weekend di Perez: Checo parte undicesimo e non può far altro che lottare nelle retrovie, fino ad agguantare l’ottava posizione. Weekend decisamente sottotono per lui, anonimo in quel di Imola.

Horner: “Col senno di poi avremmo fatto bene a testare le hard”

“I nostri avversari sono molto vicini. Direi che possiamo dividere la gara in due metà: nella prima siamo stati molto forti, ci siamo costruiti un vantaggio di otto secondi e poi con la hard, a metà stint, abbiamo perso temperatura e Lando ha fatto un ottimo lavoro con quella gomma. C’era tanta tensione alla fine – ha raccontato Horner – non avevamo testato le dure venerdì e questo ci ha forse penalizzato. Pensavamo fosse meglio tenerci un set in più, ma col senno di poi avremmo fatto bene a testarla. Max è un pilota fenomenale, è una grande vittoria dopo una straordinaria pole position. E sotto quella pressione, con tre track limits, sapeva di non poter commettere alcun errore, ed è stato fantastico. Dopo la qualifica abbiamo optato per la strategia opposta con Checo: credo che non avremmo potiti fare meglio di così, sopratutto senza Safety Car. C’è tanto da fare, è stato un lavoro di squadra fenomenale questo weekend. I nostri avversari stanno arrivando: ci sono Ferrari e McLaren molto vicine, le vetture stanno convergendo, cosa normale con un regolamento stabile: dobbiamo continuare a spingere. E’ stato comunque un weekend memorabile qui ad Imola e vogliamo continuare così anche a Monaco”.