F1 | Aston Martin, Alonso sfrutta la gara per testare la vettura

Imola – Una gara che è stata più una sessione di test per Fernando Alonso. Dopo il disastro del sabato – prima a muro nelle FP3, poi costretto a tornare ai box in Q1 a causa di un ulteriore problema alla vettura – l’Aston Martin ha deciso di andare ad infrangere il parco chiuso per modificare la vettura. Lo spagnolo è quindi partito dalla pit-lane su gomma soft, nella speranza che la Safety Car entrasse in pista nei primi giri. Quando è stato chiaro che non ci sarebbero state opportunità, la squadra ha optato per una sessione di test: Fernando rientra ai box due volte, montando prima la hard e poi la media. Durante i 63 giri non ha davvero lottato con gli avversari, sfruttando invece il tempo in pista per raccogliere dati utili e preziosi per il resto della stagione, chiudendo in diciannovesima ed ultima posizione.

Alonso: “Weekend davvero difficile per noi”

“Una giornata e direi un weekend difficile per noi. Siamo partiti dalla pit-lane dopo aver modificato il set-up della vettura. Almeno abbiamo potuto accogliere abbastanza dati da analizzare nei prossimi giorni. Abbiamo scelto di montare la soft nel primo stint e speravamo in una Safety Car. Quando abbiamo capito che nulla sarebbe accaduto abbiamo deciso di testare diverse mescole per fare dei test. Speriamo di tornare ad esser più forti a Monaco”.