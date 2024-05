F1 | GP Imola, Norris: “Ora possiamo lottare per la vittoria”

Imola – Lando Norris torna sul podio dopo il trionfo di Miami, il primo della sua carriera. Il pilota britannico scatta dalla prima fila – grazie alla penalità del compagno di squadra, Oscar Piastri – e riesce a mantenere la seconda posizione sulla Ferrari di Leclerc. Nella seconda parte della gara, la McLaren deve guardarsi dal monegasco, in quel momento il più veloce in pista. Un lungo della Ferrari cambia gli equilibri in pista: dalla difesa Lando passa all’attacco e in pochi giri accorcia il gap dalla Red Bull di Max Verstappen. La seconda vittoria consecutiva era davvero ad un soffio, ma ci sono sette decimi tra la McLaren e la Red Bull alla bandiera a scacchi. Norris conquista la seconda posizione e festeggia i progressi della McLaren, che può finalmente tornare a lottare.

Norris: “Ora possiamo aspettarci podi e vittorie”

“Mi fa male dirlo, ma uno o due giri in più e l’avrei preso. E’ dura, è un peccato perché ho combattuto al massimo fino all’ultimo giro, però ho perso troppo tempo all’inizio. Lui andava molto meglio nel primo stint, mentre nel secondo eravamo più forti noi. La prima parte di gara è stata difficile, sarebbero stati un paio di giri. Penso che adesso possiamo dire di poter lottare con Ferrari e Red Bull, abbiamo fatto un grande lavoro e dobbiamo continuare a farlo, ma ora lottiamo per i podi e le vittorie. Ora è questo che possiamo aspettarci da noi stessi”.