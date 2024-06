Ferrari | GP Austria, Vasseur: “Speravo in un risultato migliore”

La Ferrari ha provato qualcosa di diverso. Prima delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, sono stati fatti alcuni cambiamenti sull’assetto delle vetture di Leclerc e Sainz. Lo spagnolo si è trovato a proprio agio, concludendo in quarta posizione, mentre il suo compagno di squadra, dopo un’ottima prova, ha sbagliato l’ultimo tentativo in Q3, e per questo dovrà accontentarsi della sesta posizione in griglia, e quindi domani scatterà dalla terza fila. Si spera che siano stati risolti anche i problemi avuti ai freni durante la Sprint Race, così che non si ripetano più in gara.

“Nel complesso abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto a ieri, anche se in verità speravamo di essere un po’ più davanti in griglia – ammette Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Siamo migliorati nell’ultimo settore ma soffriamo ancora un po’ troppo in un paio di curve. Carlos ha fatto una buona qualifica ed è stato soltanto un centesimo di secondo più lento di Russell, mentre Charles stava completando un buon giro, molto più veloce del suo precedente, prima di bloccare le ruote in curva 4. È stato un peccato che abbia dovuto effettuare il suo primo tentativo in Q3 con gomme usate anziché con un set nuovo”.

“Per quanto riguarda la gara, oggi nella Sprint abbiamo visto che si formano dei treni di vetture con DRS e se ci si trova nella giusta posizione si può beneficiarne parecchio. L’effetto contrario è che se si finisce in fondo a quel treno è facile surriscaldare le gomme e la vettura in generale. Molto dipenderà dalla partenza e dal primo giro, ma rispetto alla Sprint per cambiare le cose ci sono strategie e pit stop e tutti potranno giocare con questi fattori”.