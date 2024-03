F1 | McLaren, Piastri porta la MCL38 in terza fila a Jeddah

Buon passo avanti della McLaren, che a Jeddah conquista la terza fila grazie ai tempi di Piastri e Norris. Il pilota australiano ha battuto il compagno di squadra, nonostante in Q1 abbia rischiato seriamente di porre fine alla sua giornata con un colpo ben assortito al muretto nell’ultima curva. La MCL38 sembra aver fatto un passo in avanti rispetto allo scorso weekend, ma sarà interessante vedere il ritmo gara, con lo stesso giovane talento della squadra di Woking che spera di guadagnare qualche posizione e magari lottare per il podio. Infine, tanti complimenti a Bearman, esordiente con la Ferrari e ad un passo dal Q3.

“Credo che la quinta posizione sia la migliore possibile – ha detto Piastri. E’ stata una buona sessione, la macchina si è comportata abbastanza bene. Tutto sommato possiamo essere soddisfatti: sicuramente ci sono ancora delle cose da migliorare con la macchina, ma credo sia stata una giornata solida, a parte un piccolo tocco al muro in Q1. Pensando alla gara, siamo in una posizione di partenza e speriamo di poter guadagnare qualcosa. Complimenti a Ollie Bearman per i suoi sforzi, è stato impressionante vederlo in Q2 dopo aver provato la macchina soltanto nelle libere”.