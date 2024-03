F1 | Sauber, Bottas fuori in Q1: “Ci manca qualcosa sul giro secco”

Jeddah – E’ Valtteri Bottas a portare in pista l’unica Sauber nella sessione di qualifiche. Il finlandese non riesce comunque a passare il taglio per il Q2, restando ancora una volta escluso dopo la prima manche. La numero settantasette si schiererà domani sulla casella numero sedici; ancora una volta, l’obiettivo è avvicinarsi alla zona punti.

Bottas: “Ci manca ancora qualcosa sul giro secco”

“E’ davvero deludente terminare a pochi decimi dal Q2. E’ stata una sessione decente fino all’ultimo tentativo, quando sono rimasto bloccato nel traffico nelle ultime quattro curve, non con una, ma con due vetture che mi bloccavano. Basandoci sui delta, sarei riuscito a passare il taglio: è ancora più frustrante. Ci manca ancora qualcosa sul giro secco, e gli avvenimenti di oggi non hanno giocato in nostro favore – ha spiegato Bottas – domani è un altro giorno, ci saranno nuove opportunità per lottare. Basandoci su quanto accaduto la scorsa settimana, il nostro passo gara dovrebbe darci più chance per migliorarci. Ovviamente, la nostra posizione di partenza non è l’ideale, dovremo tenerci fuori dai guai fino alla curva uno, tentando il tutto e per tutto per conquistare punti”.

Zhou: “Ringrazio la squadra, lavoro pazzesco per rimettermi in pista”

Venerdì diverso per Zhou Guanyu: il cinese finisce a muro nelle FP3, danneggiando pesantemente la vettura. I meccanici del team hanno lavorato duramente per far scendere Zhou in pista nelle qualifiche, e ce la fanno: peccato però, che il cinese prenda bandiera durante il giro d’uscita, senza la possibilità di poter andare per il giro veloce. Grande delusione per Zhou, che scatterà dall’ultima posizione, ma anche grande gratitudine nei confronti della squadra per il duro lavoro fatto per riparare la vettura in così poco tempo.

“Prima di tutto, la squadra ha fatto un lavoro pazzesco nel riparare la vettura in così poco tempo, non un compito facile. L’incidente in curva sei è stato pesante: è una curva veloce e ho perso il posteriore, ed anche la possibilità di poter girare in qualifica, dimostrando cosa sappiamo fare, riuscendo comunque a riparare la vettura. Fino a quel momento, il weekend è andato bene e penso che la squadra abbia fatto un passo in avanti. Sfortunatamente partiremo dal fondo su una pista con poco degrado, non la posizione ideale. In ogni caso sono felice che la squadra sia riuscita a mettermi in pista, ho avuto un assaggio della vettura prima della gara. Domani sarà difficile, ma il nostro passo gara sembra buono, restiamo positivi”.