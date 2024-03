F1 | Williams, qualifiche contrastanti per Albon e Sargeant in Arabia Saudita

F1 Williams GP Arabia Saudita – 12° e 19° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il thailandese della Williams, nonostante un feeling con la vettura migliore rispetto alle libere, non è riuscito a trovare l’accesso alla Q3, aspetto che lo costringerà ad una gara di rimonta nel corso nel pomeriggio. Peggio è andata a Sargeant, dato che il pilota statunitense non ha ottimizzato l’ultimo tentativo di attacco al tempo in Q1.

Albon manca l’accesso alla Q3

“Sono abbastanza contento del 12° posto, ma so che ci manca ancora qualche decimo per arrivare in Q3, quindi siamo più indietro rispetto a dove vorremmo essere. Abbiamo un buon ritmo di gara e penso che riusciremo a gestire abbastanza bene le gomme domani. Anche se oggi abbiamo avuto qualche difficoltà, il nostro ritmo di gara sembra essere leggermente migliore rispetto ad alcuni dei nostri avversari, quindi vedremo cosa potremo fare domani”.

Sargeant soddisfatto a metà della qualifica

“Abbiamo avuto la macchina in un buon punto per tutto il weekend ed era decisamente capace di passare a Q2. Il nostro primo giro delle qualifiche era esattamente dove dovevamo essere, ma un outlap molto compromesso nella seconda uscita ha significato che non siamo riusciti a portare le gomme nella finestra giusta. Sembra che domani sarà una gara ad alto ritmo e i nostri long run sembrano okay, quindi speriamo di poter recuperare qualche posizione”.