Il sesto posto di Lando Norris chiude un buon venerdì per la McLaren a Jeddah. Il pilota inglese infatti partirà dalla terza fila nel Gran Premio dell’Arabia Saudita di oggi, al fianco del compagno di squadra, Oscar Piastri. Per molti nel paddock arabo, il #4 era tra gli accreditati per un buonissimo piazzamento in griglia, ma evidentemente qualcosa è andato storto, o molto probabilmente la MCL38 al momento non può dare più di così. Lando rivolge anche un pensiero a Carlos Sainz, operato d’urgenza di appendicite, sostituito egregiamente da Oliver Bearman.

Leggi anche: Piastri in terza fila a Jeddah con la McLaren

“E’ stata certamente una buona giornata – ammette Norris. Non credo che avremmo potuto chiedere di più come squadra, quindi sono contento. Abbiamo ottenuto il massimo dalla vettura: con le gomme siamo arrivati con quattro soft, due medie e una hard in qualifica, e questo ci ha messo in svantaggio, avevamo un set in meno e ha reso la nostra vita un po’ più complicata, ma lo sapevamo, speriamo che questa mossa strategica ci ricompenserà domani. Sono molto felice comunque, abbiamo massimizzato le nostre performance. Voglio fare i complimenti a Ollie Bearman, ha ottenuto un risultato davvero impressionante, non aveva idea che avrebbe guidato una vettura di Formula 1 oggi, sembra a suo agio in questo circuito. Faccio tanti auguri a Carlos, spero che si rimetta presto”.