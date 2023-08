F1 | McLaren: Norris in fabbrica per preparare al meglio Zandvoort

Nell’ultimo periodo prima delle vacanze estive, la McLaren ha fatto un enorme passo in avanti in termini di prestazione. La MCL60 non era certamente la vettura che abbiamo visto nelle prime gare della stagione 2023, era più che altro una linea continuativa con la monoposto piuttosto scadente dello scorso anno, ma da Zeltweg in poi il team di Woking ha fatto un enorme passo in avanti, conquistando podi e punti pesanti con entrambi i piloti. Lando Norris in particolare ha potuto dimostrare, ancora una volta, quanto sia in grado di stare là davanti a giocarsela con i grandi campioni affermati, confermando di essere un osso duro per tutti con un mezzo degno di questo nome a disposizione, ed è carichissimo per la seconda parte della stagione.

“Ho trascorso tanto tempo con amici e famiglia nel corso delle vacanze, ora sono riposato e pronto per tornare a correre subito in un doppio appuntamento – ha detto Norris. Zandvoort è molto divertente, c’è tanto banking e questo consente di avere diverse traiettorie. L’atmosfera attorno al circuito è sempre bellissima, e questo rende il weekend più emozionante. La squadra ha fatto un ottimo lavoro migliorando la vettura nella prima parte della stagione, e in settimana sono tornato in fabbrica per cercare di garantire ancora questa direzione. Nonostante questa sia una pista impegnativa, proveremo a fare del nostro meglio, continuando a conquistare punti importanti”.