F1 | Helmut Marko analizza la superiorità della Red Bull

La prima metà di stagione, che si è conclusa a fine luglio con l’appuntamento di Spa, ha mostrato la netta supremazia della Red Bull che ha monopolizzato la scena in pista in tutte le gare finora disputate. Un dominio che, secondo il parare di Helmut Marko, è da attribuire essenzialmente al talento di Max Verstappen piuttosto che alla monoposto. Lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes ritiene infatti che la differenza l’abbia fatta il “manico” dell’olandese, se si raffrontano i risultati ottenuti sulla stessa vettura dal due volte campione del mondo e dal compagno di squadra Sergio Perez.

“La superiorità è merito di Verstappen, non della RB19 – ha detto Marko, citato da Motorsport Magazin – Bisogna paragonarlo a Perez. Se si prende la velocità di gara, Perez è sicuramente tra i cinque piloti più veloci. Ha il suo punto debole in qualifica. Dal confronto emerge che Max ha guadagnato in media mezzo secondo, a volte anche sei decimi, in qualifica. Avviene lo stesso anche in gara”.

Marko, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Abbiamo sicuramente un’ottima vettura, che abbiamo ulteriormente sviluppato rispetto allo scorso anno. I nostri avversari, Ferrari e Mercedes, sono stati una sorpresa in negativo. Non hanno fatto questo ulteriore sviluppo e sono ancora alle prese con molte problematiche. La RB19 è sicuramente l’auto più veloce al momento, ma la superiorità, questa palese superiorità che alle volte arriva anche a mezzo minuto, viene da Max Verstappen”.