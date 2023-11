F1 | L’opinione di Andrea Stella sulla forza Red Bull

La Red Bull ha vinto venti gare sulle ventuno disputate fino a questo momento. Soltanto a Singapore, la squadra anglo/austriaca ha avuto un momento di défaillance, e in quel caso ad approfittarne è stata la Ferrari. La McLaren nel frattempo sta tornando ai fasti di un tempo, e sembra essere molto vicino alle prestazioni di Verstappen, quantomeno vedendo il gran lavoro fatto quest’anno per rimontare dal fondo della griglia. Nel corso della prima giornata di prove libere ad Abu Dhabi, Andrea Stella, team principal della squadra di Woking si è fermato ai microfoni di Sky per dare un’opinione in merito alla forza dei rivali, anche in vista dell’anno prossimo, lodando il tipo il lavoro svolto in questi anni.

“Stiamo avendo una buona tendenza di sviluppo – ha detto Stella. Ovviamente non sappiamo quanto lo stiano facendo gli altri in generale. C’è da porre l’attenzione sugli aspetti operativi, la massimizzazione del potenziale, perché se guardiamo i risultati di Verstappen non renderemmo totalmente credito a Max e Red Bull per il fatto che vincono solo perché hanno la macchina migliore. Eseguono il weekend in maniera migliore di tutti”.