F1 | McLaren pronta a confermarsi al vertice anche con la MCL38

F1 McLaren MCL38 – In attesa di scendere in pista per le prime libere della stagione, Andrea Stella ha raccontato gli obiettivi della McLaren per il mondiale 2024 di Formula 1, precisando come la squadra e i piloti vogliano confermare quanto di buono mostrato sul finale dello scorso campionato.

Nonostante il gran livello espresso da Red Bull e Ferrari nella tre giorni di test della settimana scorsa, l’Ingegnere italiano non ha voluto porsi limiti per il mondiale che scatterà questo sabato sul tracciato del Sakhir, sempre in Bahrain, evidenziando come la MCL38 abbia tutte le carte in regola per offrire delle grandi soddisfazioni non solo a Lando Norris e Oscar Piastri, piloti giovani e in cerca di risultati importanti, ma anche a tutti gli appassionati della compagine inglese.

Stella e le aspettative sulla nuova stagione

“La squadra non vede l’ora di tornare in pista. La scorsa settimana abbiamo avuto tre giorni produttivi di test, durante i quali abbiamo potuto lavorare con la MCL38 per ottimizzare le prestazioni e far emergere eventuali problemi di affidabilità prima del weekend di gara. Abbiamo raccolto molti dati in vista dell’inizio della stagione qui in Bahrain. L’intera squadra ha lavorato instancabilmente durante l’off-season per costruire la MCL38 e prepararci per la prima gara qui in Bahrain”.

McLaren, sviluppo fondamentale in un’annata extra-large

La stagione, ricordiamo, sarà composta da 24 gare e la McLaren intende sviluppare al meglio il proprio concetto per ribadirsi nelle posizioni di vertice della classifica: “Abbiamo una lunga stagione di 24 gare davanti a noi e il nostro obiettivo è continuare a costruire sulla traiettoria positiva che abbiamo stabilito la scorsa stagione. Sia Lando che Oscar hanno lavorato a stretto contatto con i loro team di ingegneria durante gli ultimi mesi e si avvicinano a questa stagione preparati e pronti a dare il massimo. Non siamo in grado di fare previsioni sulla nostra competitività, poiché i test sono sempre difficili da interpretare, ma siamo pronti per fornire la nostra migliore performance”.