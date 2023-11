Ferrari | Leclerc: “Dobbiamo battere la Mercedes in qualifica”

Soltanto sedici giri per Charles Leclerc nella prima giornata di lavoro ad Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, rimasto ai box nelle Libere 1 per lasciare spazio a Robert Shwartzman, ha avuto pochissimo a disposizione con il calar della notte per via dell’incidente causato da Carlos Sainz, il quale è andato a sbattere contro le barriere a inizio sessione, e la bandiera rossa è durata per circa mezz’ora. Dopo pochissimi secondi, anche Hulkenberg è andato al muro, riducendo ancor di più il tempo a disposizione specialmente per quei piloti (dieci) rimasti ai box nella prima sessione per far girare i giovani. Charles comunque si è preso la prima posizione, ma è chiaro che il lavoro è tutto rimandato alle PL3 di domani.

“Non è stata sicuramente una giornata facile – ha ammesso Leclerc al termine delle prove libere di Abu Dhabi. Ho fatto soltanto due giri in configurazione qualifica e non moltissimi in totale, ma la sensazione al volante è piuttosto buona. Non qui combattiamo con la Mercedes, e non sarà un weekend facile. L’obiettivo di domani è piazzarci davanti a loro sullo schieramento”.