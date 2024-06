F1 | La FIA (distratta) multa la Ferrari per aver utilizzato gomme intermedie senza permesso

Alla fine la Ferrari è risultata essere colpevole per la distrazione bella e buona avuta dalla FIA all’inizio della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. La Scuderia di Maranello è scesa in pista come tutti con le gomme slick, ma è venuto subito a piovere, e per questo Leclerc è rientrato ai box montando le intermedie, solo che la Federazione non aveva ancora autorizzato l’utilizzo di questa tipologia di pneumatico (ebbene sì, senza permesso non si può mettere), perché evidentemente in direzione gara stavano giocando a briscola. Risultato? Charles sotto investigazione, nessuna sanzione sportiva, solo 5.000 euro di multa alla squadra per non aver rispettato il regolamento sportivo, che noi diciamo sempre vada cambiato o quantomeno limitato di questi dettagli inutili, ma evidentemente è più complicato di quanto possa pensare.

Ferrari multata dalla FIA, la sentenza

Gli Steward hanno ascoltato il rappresentante della squadra e hanno esaminato le prove video. La vettura di Charles Leclerc è uscita dalla pit-lane con gomme intermedie all’inizio della sessione nonostante la pista non fosse stata dichiarata bagnata, ed è rientrata ai box dopo un giro. Ciò costituisce una violazione dell’Art 30.5 l) che consente l’uso di pneumatici intermedi o da bagnato solo dopo che la pista è stata dichiarata bagnata dal direttore di gara.