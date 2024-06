Red Bull | Verstappen fermato dall’ERS in Canada: “Vedremo se ci saranno ripercussioni”

Venerdì molto negativo per Max Verstappen a Montreal. Il campione olandese è stato costretto a parcheggiare ai box la sua Red Bull nella prima parte della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada per un guasto all’ERS, tra l’altro appena montato sulla RB20 insieme al resto della power unit. La macchina è stata messa in sicurezza e quindi sui cavalletti, e i meccanici hanno quindi scoperto il guasto che verrà analizzato nel corso della notte canadese. Frustrazione per Max, il quale percepisce che al momento nulla stia girando per il verso giusto.

“Purtroppo le Libere 1 sono state molto influenzate dal meteo, e anche nelle PL2 non abbiamo percorso molti giri – ha detto Max a fine giornata. Pensavo di avere un problema elettrico, quindi il team mi ha detto di rientrare ai box: stanno indagando su quale sia il problema nel garage adesso, e sono sicuro che andremo a fondo sulla questione. Non è l’ideale, perché mi sarebbe piaciuto fare qualche giro in più e non è così che avrei voluto finire la sessione. Ma ora dobbiamo solo capire meglio cosa sia successo e le implicazioni che avrà per questo fine settimana”.