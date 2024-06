Ferrari | GP Canada, Leclerc guarda con fiducia alle qualifiche di Montreal

Così come per tutti gli altri team, anche per la Ferrari il venerdì di Montreal è stato poco indicativo. Alla fine della fiera, Leclerc ha chiuso la giornata al quarto posto, ma il suo tempo è stato fatto con le gomme medie, mentre Sainz è tredicesimo dopo un lavoro differente. In totale, considerando anche le poche tornate della mattina, 73 giri per i due cavallini. Ah, ci sono anche 5.000 euro di multa alla Scuderia, qui i dettagli.

La prima sessione è iniziata in orario, ma solo dopo 23 minuti la prima vettura è stata autorizzata dalla FIA a scendere in pista per via della condizioni avverse dell’asfalto dopo la grandinata che ha preceduto le PL1. Charles e Carlos sono usciti dai box con gomme intermedie a meno di mezz’ora dal termine stabilendo tempi molto simili: 1:27.560 per il monegasco, 1:27.485 per lo spagnolo. Dopo un quarto d’ora ai box, negli ultimi sei minuti le SF-24 sono tornate in pista per provare la mescola Soft. A quel punto Sainz ha centrato il secondo tempo in 1:24.763, mentre Charles, limitato dal traffico, ha fatto segnare il terzo riscontro in 1:25.306. Per entrambi, tuttavia, appena undici i giri completati.

La seconda sessione è stata all’inverso rispetto a quella della mattinata. Uno scroscio di pioggia è caduto sulla pista in prossimità dell’inizio del turno ma l’asfalto è rimasto, di fatto, asciutto. La squadra ha dunque approfittato della situazione per provare sia con Charles che con Carlos la mescola media. Il monegasco ha impiegato qualche tornata per mandarla in temperatura e al decimo giro ha ottenuto un incoraggiante 1:16.556, miglior tempo con quella mescola e quarto assoluto, mentre Carlos ha centrato il 13° in 1:17.722. Poco dopo la pioggia è aumentata di intensità e così su entrambe le SF-24 sono state montate gomme intermedie. Leclerc ha percorso 24 giri, Sainz 27.

GP Canada, prove libere: le parole di Leclerc e Sainz

Leclerc: “Oggi in pista non c’era molto da portarsi a casa in termini di elementi da analizzare visto che le condizioni dell’asfalto erano molto diverse ogni volta che uscivamo dai box. Abbiamo completato un discreto numero di giri, e questo è positivo, quindi guardo con fiducia a domani quando dovremo saper mettere tutto a posto per ottenere un buon risultato in qualifica”.

Sainz:” Quello odierno è stato il tipico venerdì canadese di primavera, con il meteo che è cambiato continuamente alternando asciutto e bagnato. Nonostante le condizioni mutevoli dell’asfalto siamo riusciti a girare parecchio portandoci a casa qualche giro interessante sia con la mescole da asciutto che con quella intermedia. Ovviamente non è facile trarre delle conclusioni dalla giornata di oggi, per domani dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi per essere preparati al meglio per le qualifiche di domani”.