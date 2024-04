F1 | Horner si è scocciato di Wolff: “Pensi alla sua squadra piuttosto che a Verstappen”

Continuano i dissapori tra Toto Wolff e Christian Horner. Dopo quanto accaduto al team principal della Red Bull sul caso all’interno dell’azienda austriaca e che lo ha visto direttamente coinvolto, il boss della Mercedes ci è andato giù pesantemente con parole e opinioni in merito. Diciamo che i due non si possono vedere, giusto per metterla su un binario semplice, e lo stesso austriaco ha cercato di approfittare della situazione che ha interessato il collega per cercare di mettere zizzania sulla situazione Verstappen, il quale è stato accostato al team di Brackley (e non solo) a inizio stagione, quando i tumulti in Red Bull erano all’ordine del giorno e soprattutto pubblici.

La situazione si è raffreddata, quantomeno apparentemente, anche perché la Mercedes è tutt’altro che competitiva, e Max continua imperterrito a vincere con la squadra austriaca, ricevendo probabilmente delle garanzie su alcuni elementi imprescindibili, vedi Helmut Marko. Christian Horner, stizzito, ha così commentato tirando una vera e propria staffilata al collega.

“Non credo che i problemi di Toto al momento siano i piloti – ha detto Horner a Sky Uk. Ritengo che abbia altre cose sulle quali doversi concentrare prima di pensare ai piloti non disponibili sul mercato. Non so quante volte debba ripeterlo Max, l’ha già ribadito: perché mai dovrebbe lasciare Red Bull? La Mercedes al momento è la terza squadra con quella power unit, è dietro ai suoi clienti. Quindi penso che Toto spenderebbe meglio il suo tempo concentrandosi sulla sua squadra e non sul mercato piloti. Posso assicurarvi che non c’è il minimo dubbio su dove sarà Max Verstappen il prossimo anno”.