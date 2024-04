Formula 1 | Haas, Hulkenberg a punti anche nel GP Cina: “Ho dato il massimo”

Per la terza gara su cinque disputate fin qui, la Haas ha conquistato la zona punti. Anche in Cina, Nico Hulkenberg ha approfittato della brutta giornata di Stroll (l’ennesima, ndr) per prendersi il decimo posto, allungando sulle tre scuderie ancora a secco e rosicchiando qualcosa sulla Racing Bulls, anch’essa ferma al palo a Shanghai. La VF-24 continua a dimostrare di essere una buona macchina anche sul passo gara, e spesso e volentieri il tedesco, praticamente sempre davanti a Magnussen in questo primo scorcio di 2024, approfitta dei guai altrui per andare a punti, ma senza i problemi dei cinque top team, questo non sarebbe praticamente possibile.

“Giornata impeccabile – ha detto Hulkenberg dopo la Cina. Penso che sia stata una gara ben gestita e controllata da parte della squadra. E’ positivo e ne sono molto felice: abbiamo ottenuto quel punto che era a disposizione oggi, visto il problema avuto a una tra le prime cinque vetture, altrimenti non sarebbe stato possibile. Questo dimostra anche dobbiamo essere perfetti in qualifica e in gara per arrivare anche al punto. Non avrei potuto fare molto di più: questa posizione nel nostro mondo è davvero tanto”

“Non è andata bene – ha dichiarato Magnussen. Sono partito diciassettesimo dopo una brutta qualifica e oggi ne abbiamo pagato le conseguenze: a volte si può rimontare ma non era il caso di oggi. Abbiamo provato una strategia a una sosta ma il degrado era troppo elevato sulle hard. Non appena ho montato le gomme al pit-stop, ho avuto una foratura per via dell’incidente con Yuki, quindi ho dovuto fare un’altra sosta rimettendo le medie. La macchina sembra avere comunque un buon ritmo”.