F1 | Brown, che stilettata a Red Bull: “Caso budget cap? Hanno usato come scusa i panini”

F1 Brown Red Bull – In una lunga intervista rilasciata al quotidiano The Independent, Zak Brown ha voluto animare la sfida tra McLaren e Red Bull che da qualche settimana a questa parte sta animando l’attività in pista, tirando fuori nuovamente l’atteggiamento che la compagine anglo-austriaca ha tenuto alla fine della stagione 2022 quando è finita sotto l’occhio del ciclone della FIA per il caso budget cap.

Secondo il CEO della scuderia inglese, Christian Horner&Company hanno tenuto un atteggiamento poco costruttivo nei confronti del sistema Formula 1, tirando in ballo mezze scuse e sciocchezze, come ad esempio i costi di gestione elevati del catering. Qualcosa di poco costruttivo, tra l’altro in un periodo delicato della Formula 1 (il Circus affrontava da poco il nodo budget cap), che ha portato spesso le squadre ad un muro contro muro nei confronti della compagine ad oggi Campione del Mondo.

Brown, la bordata al duo Horner-Red Bull

“Non ho niente contro Christian, semplicemente rispondo alle cose che non ritengo siano giuste. Mi faccio portavoce dei problemi, se così vogliamo dire. E si, sembra che io abbia più problemi con lui che con gli altri, ma semplicemente perchè dice e fa cose dal mio punto di vista errate. Un esempio? Quando parlavamo dell’infrazione del budget cap, avvenuta se non sbaglio alla fine della stagione 2022, si parlava dell’integrità del sistema Formula 1.

Loro non hanno preso sul serio la questione e personalmente sono stato il primo ad espormi contro questo atteggiamento. Quando hanno sforato il tetto avrebbero dovuto accettarlo e basta, mentre hanno tirato fuori un mucchio di scuse fuori da ogni logica. Quasi insultando il resto delle squadre. Se tu dici che hai sforato per colpa dei panini, allora c’è qualcosa che non va. Anche io devo far mangiare il mio team come tutti gli altri, eppure non abbiamo avuto di questi problemi. Hanno cercato di minimizzare”.