F1 | Sauber, Zhou: “Non riusciamo nemmeno a lottare per la top 15”

Spa Francorchamps – Valtteri Bottas continua la sua conoscenza col nuovo pacchetto della sua C44, già montato a Budapest. Il finlandese si piazza stabilmente tra la tredicesima e quattordicesima posizione nelle libere del venerdì, testando diverse configurazioni per trovare il giusto assetto per la gara. La qualifica, probabilmente bagnata, sarà tutta un’altra storia.

Bottas: “La priorità resta la gara”

“È stata una giornata di apprendimento produttiva, e questa pista non delude mai. Abbiamo avuto la possibilità di testare ulteriormente i nuovi componenti introdotti a Budapest, sebbene quella di Spa sia una pista totalmente differente, ma provando diverse configurazioni siamo riusciti a capire di cosa abbiamo bisogno da questa vettura per la gara. Finora non c’è stata pioggia, ma resta l’incognita per le qualifiche, il che non è da escludere. Abbiamo comunque fatto tanti giri oggi, collezionando dati preziosi su cui lavorare. La priorità resta la gara, e per allora dovrebbe tornare il sole, per cui dovremo settare al meglio la vettura”.

Zhou: “È davvero difficile lottare per la top 15”

Diverse le sensazioni per Zhou Guanyu: il cinese gira ancora con il vecchio pacchetto, con cui non riesce ad andare oltre la diciannovesima posizione. Soltanto le penalità altrui potrebbero evitargli l’ultima fila in griglia.

“È stata una giornata complicata, ma siamo comunque riusciti a completare il nostro programma, ottenendo un bel po di dati ed informazioni per paragonare il mio pacchetto con i nuovi aggiornamenti sulla vettura di Valtteri. È chiaro che dovremo fare dei significativi progressi per trovare più velocità: è davvero difficile lottare per la top 10, anzi, top 15. Siamo attaccati al, ma comunque al fondo. Ora dobbiamo analizzare i dati, trovare quei decimi per avvicinarci ai nostri avversari. Vedremo cosa ci riserva il meteo e come si ripercuoterà sulle performance della nostra vettura. Spa ha sempre degli assi nella manica, magari potrebbe aiutarmi a guadagnare posizioni”.