F1 | Horner difende Verstappen dopo gli accesi team radio

Dopo la gara rocambolesca dell’Hungaroring, il team principal della Red Bull Christian Horner ha ammesso sul fatto di aver compreso appieno i messaggi radio concitati di Max Verstappen nei confronti della sua squadra. Durante le gare, si sono sentiti infuocati scambi di parole tra Verstappen e il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase.

“Max era frustrato, il che è comprensibile. Ha una linea di comunicazione diretta con il suo ingegnere. Questo è qualcosa di cui discutono insieme. Non credo che sia qualcosa per i media. Tutti vedono che dobbiamo fare meglio. Tutti stanno lavorando sodo su questo. Faremo tutte le discussioni a porte chiuse”.

Alla domanda su cosa intendesse Lambiase dicendo “infantile”, Horner ha aggiunto: “Non credo che stesse parlando di Max in quel momento. Penso che si riferisse ad altri alla radio che si lamentavano delle penalità. Verstappen e Lambiase lavorano insieme da otto anni. Ci sono cose che potevamo fare meglio in gara ma è qualcosa di cui parleremo come squadra”.