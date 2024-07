Formula 1 | Haas a caccia del miglior set-up nelle libere di Spa-Francorchamps

Formula 1 Haas GP Belgio – Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen a caccia del miglior bilanciamento nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le prime due ore di attività sul circuito di Spa-Francorchamps, i portacolori della Haas hanno provato a settare nel miglior modo possibile la VF-24, trovando risposte solo parziali tra la velocità in allungo dei primi due settori e la guidabilità di quello centrale. Una raccolta dati utile per trovare le giuste contromisure alle qualifiche di quest’oggi e ai 44 giri della corsa che andrà in scena domani alle ore 15.00.

Hulkenberg analizza le libere in Belgio

“In un certo senso è stato un venerdì complicato e non mi sono mai sentito felice in vettura. Dobbiamo analizzare i dati per capire il punto debole della vettura e per trovare il giusto equilibrio. Abbiamo imparato alcune cose durante le libere di oggi e in qualifica si tratterà di mettere insieme il tutto. Il tempo potrebbe rivelarsi diverso rispetto a domenica, quindi sarà importante prendere una decisione sull’assetto. Sarà interessante”.

Magnussen soddisfatto della giornata a Spa

“E’ stata una buona giornata, dove siamo riusciti a testare la vettura con diversi carichi aerodinamici. A Spa è sempre difficile trovare il giusto compromesso tra i settori veloci e quello più guidato. Inoltre c’è sempre il fattore meteo da considerare e tutto ciò, ovviamente, non facilita la situazione. Anche se parti davanti, qui, ci sono molte possibilità di sorpasso ed è necessario un ritmo di gara forte per restare nelle posizioni all’interno della zona punti. Le libere 2 sono state decenti, vedremo osa riusciremo a fare nel prosieguo di questo week-end”.