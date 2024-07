Red Bull | Svelata la RB17, l’hypercar progettata da Adrian Newey [FOTO]

La Red Bull ha presentato al Festivaldellavelocitàdi Goodwood la nuova hypercar RB17. A farlo è stato l’amministratore delegato della squadra Formula 1, Christian Horner, accompagnato dal direttore tecnico del gruppo, Adrian Newey e dal direttore tecnico della Red Bull Advanced Technologies, Rob Gray. Progettata dal genio britannico, prossimo ad accasarsi altrove e dal reparto di tecnologia avanzata, la RB17 si basa su 20 anni di innovazione in Formula 1. Dotata di un telaio monoscocca in fibra di carbonio, ha due posti e un motore V10 aspirato a 15.000 giri motore. La potenza viene trasferita alla ruote posteriori tramite un cambio in fibra di carbonio. Ha un peso inferiore ai 900 kg e una potenza di oltre 1.200 cavalli.

La RB17 offre tempi sul giro equivalenti alla Formula 1, con velocità massime superiori a 350 km/h. Dallo sviluppo al concetto iniziale, fino alla consegna ai clienti, Red Bull Advanced Technologies è responsabile dell’intero processo di progettazione e costruzione dell’hypercar, e ne verranno vendute soltanto 50 esemplari. Ognuno dei clienti verrà accolto nella famiglia Red Bull tramite un percorso completo, inclusa una serie di eventi in pista che offrono ai proprietari l’opportunità di sperimentare alcuni dei più grandi circuiti al mondo. Ogni esemplare verrà realizzato su misura, con i clienti che potranno personalizzarla a piacimento, dal colore della vernice esterna ai materiali interni, con una serie di piccoli dettagli.

“Siamo contenti di rivelare la RB17 – ha detto Horner. E’ uno dei progetti più autentici ed emozionanti che Red Bull Advanced Technologies abbia mai intrapreso. Con 20 anni di eredità nel mondo della Formula 1, aveva senso per noi progettare la nostra hypercar partendo da zero. Combinando innovazione tecnica, risultati e fascino, parliamo di un’auto storica. Sono molto orgoglioso del team e felice di vedere questo debutto mondiale a Goodwood. Ci aspettiamo che la RB17 diventi un classico”.

“Per molti anni ho riflettuto sull’idea di accettare la sfida di progettare la nostra hypercar – ha dichiarato Adrian Newey. Dal concept alla consegna, è stato un progetto magnifico, così come il viaggio intrapreso. E’ un momento davvero straordinario: l’hypercar RB17 abbraccia tutto ciò che rappresentiamo: potenza innegabile, velocità e bellezza. E’ adattabile nelle sue capacità e ci siamo assicurati di progettarla come una due posti, in modo che il brivido di guidare a velocità come quelle della Formula 1 possa essere goduto e condiviso con un amico o partner”.

“Parliamo di un progetto straordinario – ha affermato Rob Gray. Ha consentito alla Red Bull Advanced Technologies di mostrare le sue capacità e soluzioni ingegneristiche, di design e tecniche. Siamo impazienti di apprezzare appieno queste auto in pista, sia dagli appassionati di corse che da quelli delle automobili”.