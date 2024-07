F1 | Ricciardo in bilico per il 2025, Horner apre anche all’ipotesi Hadjar per la Racing Bulls

F1 Hadjar – I buoni risultati che sta ottenendo in Formula 2 potrebbero consentire ad Isack Hadjar di ambire ad un sedile da ufficiale in Racing Bulls per la stagione 2025. In un’intervista concessa alla stampa inglese, Christian Horner ha voluto analizzare la situazione giovani in casa Red Bull, evidenziando come Hadjar e Arvid Lindbland, altro incredibile talento che sta emergendo in Formula 3, stiano passo dopo passo ottenendo i risultati che tutti quanti a Milton Keynes speravano. Un percorso netto che a quest’ultimo potrebbe valere un sedile in Formula 2 già nel 2025, mentre al primo una delle due VCARB impegnate sulla griglia della Formula 1.

Horner apre all’ipotesi Hadjar per la RB

“Isack sta facendo un buon lavoro in Formula 2 e anche a Silverstone ha vissuto un grande fine settimana. E’ bello veder vincere tanti come Hadjar, appunto, o Arvid Lindblad in Formula 3. Sono due giovani eccezionali che posso dopo passo si stanno affermando. Nel caso specifico di Isack, lui si sta facendo valere e pian piano sta continuando a formarsi nel miglior dei modi. Ed è proprio per questo che non abbiamo alcuna fretta di definire i posti in Racing Bulls. Se può arrivare in Formula 1 già nel 2025? C’è sempre una possibilità. Vediamo”.