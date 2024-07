Formula 1 | Horner tiene in corsa Norris per la conquista del mondiale Piloti

Formula 1 Horner Norris – Livello di allerta massimo di Christian Horner per la sfida tra Lando Norris e Max Verstappen nel mondiale Piloti.

Intervistato dai media all’interno del paddock di Spa-Francorchamps, teatro del prossimo Gran Premio del Belgio di Formula 1, il Team Principal della Red Bull ha analizzato l’equilibrio di performance tra la stessa scuderia anglo-austriaca e la McLaren, precisando come la bilancia, ad oggi, sia a favore della compagine inglese, grazie soprattutto alla crescita esponenziale messa in nostra dalla MCL38 nelle ultime settimane.

Una condizione che, a prescindere dal vantaggio che può vantare l’olandese in classifica (76 punti), dovrà spingere il team Campione del Mondo a ritrovare il livello di competitività mostrato fino alla trasferta di Miami.

Horner e la sfida Verstappen-Norris nel mondiale

“Vogliamo sviluppare la vettura nel modo più veloce possibile. Max può contare in un buon vantaggio nel mondiale Piloti, ma questo gap può ridursi rapidamente e quindi come squadra non dobbiamo dare nulla per scontato. Nel Costruttori abbiamo 51 lunghezze di vantaggio sulla McLaren e anche qui non possiamo cullarci sugli allori. Siamo consapevoli delle difficoltà e di ciò che dobbiamo affrontare. E proprio per questo spingere al massimo per ottenere il massimo dei punti nei prossimi fine settimana di gara”.