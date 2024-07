F1 | Red Bull, Horner: “L’incidente al via ha influenzato la gara di Max”

Budapest – Resta diplomatico Christian Horner al termine di un non facile Gran Premio d’Ungheria. In qualifica l’ennesimo crash di Checo Perez ha sollevato non pochi dubbi sul futuro del messicano, che comunque in gara salva il salvabile recuperando una settima posizione. In gara, è Max Verstappen a sollevare le polemiche verso una Red Bull lenta – dopo i primi aggiornamenti di Waché – accompagnata da una “strategia di me**a”, come l’ha definita l’olandese in radio. Il campione del mondo non si è risparmiato in radio, destando anche il nervosismo del suo ingegnere di pista, Lambiase, che dopo le lamentele in seguito al contatto con Hamilton dice chiaramente al suo pilota di smetterla di essere “infantile”. Si riaccendono quindi le discussioni sul futuro dei due piloti di Horner: uno allontanato dalla squadra, l’altro che invece potrebbe andar via, scontento più che mai dopo questa gara. Il team principal mantiene comunque la calma, e di certo risolverà a porte chiuse i battibecchi col suo Verstappen.

“Oggi non è andata. Soffrivamo col sottosterzo e poi l’aver restituito la posizione al via ha influenzato la nostra gara. Abbiamo cercato di dare più potenza a Max, ma senza successo. Sembravamo essere più competitivi nel settore centrale, ma dovremo analizzare tutti i dati per capire come tornare ad essere forti. Checo ha fatto una grande gara e la sua strategia, con l’undercut su George, ha funzionato. Ha mostrato un buon ritmo, fatto bei sorpassi e speriamo che mantenga questa fiducia anche a Spa”.