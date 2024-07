F1 | Racing Bulls, sessanta posizioni di penalità per Tsunoda

Spa Francorchamps – Daniel Ricciardo conquista la quattordicesima posizione nelle libere del venerdì del Belgio, mostrando però un passo gara interessante. Un elemento non da poco, vista la imminente pioggia attesa per le qualifiche. L’australiano sa già che accaparrarsi un buon posto in griglia sarà complicato, e così spera che la sua VCARB01 possa ripagarlo in gara.

Buon passo gara per Ricciardo

“È stato bello guidare qui oggi in condizioni di asciutto; hanno riasfaltato parte della pista e molte curve hanno più grip. Oggi è stata una vera e propria giornata di test per noi, abbiamo provato molte cose e nelle PL2 ero più soddisfatto rispetto a stamattina. Dobbiamo ancora trovare qualche decimo in più per domani, ma potrebbe piovere e se la qualifica sarà l’unica sessione bagnata, non avremo molto tempo per capire e trovare il grip. Sarà una sfida per tutti noi. Domenica però sembra sarà asciutto, quindi almeno siamo tranquilli, visto quanto abbiamo imparato oggi”.

Sessanta posizioni di penalità per Tsunoda

Il passo gara potrebbe rivelarsi la carta vincente anche per Yuki Tsunoda, che ha sostituito diversi elementi della sua Power Unit accumulando ben sessanta posizioni di penalità. Il giapponese partirà quindi dal fondo.

“Abbiamo provato alcune cose oggi e individuato alcune aree che vogliamo esaminare e migliorare domani. Domenica dovrò scontare una penalità in griglia per aver sostituito elementi della power unit, quindi dovremo capitalizzare il più possibile questo weekend. La pista ha una nuova superficie in alcuni punti, bella e liscia, e sono riuscito a trovare più aderenza. È una bella modifica e abbiamo una buona opportunità per imparare qualcosa in più domani e trovare il set up ottimale. Di solito ci comportiamo bene con la pioggia e le condizioni miste di questo fine settimana aggiungono un ulteriore elemento di sfida”.

