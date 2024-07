F1 | Verstappen nervoso con la Red Bull, spunta una clausola che lo blinda fino al 2026?

Periodo decisamente stressante per Max Verstappen, il quale non viveva un momento del genere da tanto tempo. Infatti, il tre volte campione del mondo olandese ha perso la sua imbattibilità in pista, anche se il titolo piloti, al momento, non sembra essere in discussione visti i 76 punti di vantaggio su Lando Norris, in lenta ascesa rispetto alle potenzialità della sua McLaren MCL38. Il leader del campionato se l’è presa con la Red Bull nell’ultimo weekend, sia fuori dalla macchina, asserendo come gli aggiornamenti portati a Budapest non funzionassero, che durante la gara, mandando di fatto tutti a quel paese, volendo risolvere la situazione da solo, senza riuscirci e finendo per avere un incidente con Hamilton.

Sul nervosismo anche esagerato di Verstappen ci sarebbe anche dell’altro: pare infatti che Christian Horner, team principal della Red Bull, insieme alla parte thailandese dell’azienda abbia ricucito i rapporti con Helmut Marko, probabilmente anche “accompagnato” dalla minoranza austriaca. Di cosa stiamo parlando? Max è di fatto legato al consigliere, e ci ricordiamo come in Arabia Saudita abbia dichiarato di come fosse imprescindibile per la squadra e di fatto per il suo futuro a Milton Keynes. Ebbene, Marko pare abbia rinnovato il suo contratto, anche per volere di Horner, fino al 2026, blindando di fatto anche Max che magari sognava un’uscita più che anticipata dal team attualmente campione del mondo.

Evidentemente Verstappen ha fiutato i problemi di natura tecnica che la Red Bull sta avendo da quando Adrian Newey ha detto “bye bye” ai bibitari, ma con questa clausola, che può anche essere vista come una sorta di tradimento da parte di Marko stesso, considerando anche quanto detto da Max a Jeddah, mette sotto scacco il tre volte campione olandese, il quale adesso dovrà convivere con un periodo ancora più turbolento, visto che a Milton Keynes poco ci stanno capendo sui problemi della RB20.