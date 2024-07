F1 | Horner avverte Perez: “Sono stato molto paziente, ma non possiamo continuare così”

Budapest – E’ di poche parole Christian Horner al termine della qualifica all’Hungaroring. Il team principal ha dovuto gestire un campione del mondo emotivo, che ha scelto di non tornare in pista al termine del Q3 per l’ultimo tentativo, non avendo più set di gomme nuove a disposizione. Max Verstappen dovrà quindi scattare dalla terza casella in griglia in gara, alle spalle delle due McLaren che occupano la prima fila. Dall’altro lato del box, però, Horner ha problemi ben più gravi: Sergio Perez va di nuovo a muro, un altro weekend distrutto per lui. Possiamo solo immaginare quali siano le discussioni che stanno ora tenendo piede negli uffici del team principal, con la partecipazione del dr. Helmut Marko: le quotazioni di Perez sono più che mai al minimo storico, e nessun valore sembra avere ormai quel rinnovo biennale annunciato ad inizio stagione. Più che un se, probabilmente la conversazione potrebbe vertere sul chi andrà a sostituire Perez. In ogni caso, Marko da al messicano tempo fino a Spa.

Horner: “Non possiamo continuare con una sola punta”

“Una qualifica complicata e combattuta. Le McLaren erano davvero veloci, congratulazioni a loro per la doppietta. Max è stato bravo ed è in una buona posizione per domani. Nessuno vince dalla pole in Ungheria sin dal 2020, con Lewis, per cui possiamo giocarcela. E’ stato un peccato perdere Checo in Q1: sono stato molto paziente nei suoi confronti, ma questa era l’ultima cosa di cui lui e la squadra avevano bisogno. Non possiamo continuare con una sola punta”.