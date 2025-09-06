F1 GP Monza | McLaren e Norris al comando nelle libere 3, ma Leclerc è in scia [RISULTATI]

F1 GP Monza Libere 3 – Le prove libere 3 del Gran Premio d’Italia hanno confermato lo scenario che i tifosi sognavano: McLaren e Ferrari pronte a giocarsi la pole position in un duello ravvicinato. A Monza, davanti a un pubblico già caldo, Lando Norris ha chiuso davanti a tutti con un 1’19”331, precedendo di appena 21 millesimi Charles Leclerc, salito secondo con la SF-25 proprio all’ultimo minuto della sessione.

McLaren al top, Ferrari in scia

Le papaya hanno iniziato a spingere sul serio dopo essersi parzialmente nascoste ieri. Oltre a Norris, anche Oscar Piastri ha confermato il livello della MCL39 con il terzo tempo, a un decimo e mezzo dal compagno di squadra. Ferrari ha invece lavorato soprattutto con le gomme Medium, in ottica gara, ragionando sulla strategia a singola sosta che dovrebbe caratterizzare la domenica brianzola. Il testa a testa tra McLaren e Ferrari potrebbe trasformarsi in una sfida a tre. Max Verstappen ha chiuso quarto, a soli due millesimi da Piastri, dopo aver provato configurazioni diverse di ala e fondo. Buoni riscontri anche per la Mercedes: George Russell è quinto, staccato di appena 17 millesimi dall’olandese, mentre Andrea Kimi Antonelli ha colto il nono crono finale, confermandosi vicino ai riferimenti dei big.

Bortoleto sorprende, Hamilton e Sainz più indietro

In sesta posizione spicca Gabriel Bortoleto, che con la Sauber ha sfruttato al meglio la scia del compagno Nico Hülkenberg, 11°. Più indietro le altre Ferrari: Lewis Hamilton ha chiuso settimo a due decimi e mezzo dalla vetta, mentre Carlos Sainz non è andato oltre la 13ª piazza. Isack Hadjar ha confermato il suo ottimo stato di forma con l’ottavo tempo, davanti ad Alexander Albon (10°) e alla Racing Bulls di Liam Lawson. Più indietro Fernando Alonso (12°), Franco Colapinto (14°) e una Red Bull di Yuki Tsunoda in difficoltà (15°) con un pacchetto tecnico meno aggiornato rispetto a quello di Verstappen. Sessione complicata per Pierre Gasly (18°), Lance Stroll (19°) ed Esteban Ocon (20°), protagonista di un acceso corpo a corpo con Verstappen alla prima variante, concluso alla Roggia con una manovra decisa dell’olandese.

Qualifiche alle 16: attesa per la sfida pole

Con distacchi così ridotti, le qualifiche promettono spettacolo. McLaren e Ferrari sembrano avere qualcosa in più, ma Verstappen e Mercedes sono pronti a inserirsi. La pioggia, sempre possibile a Monza, potrebbe aggiungere ulteriore incertezza in un sabato che si annuncia bollente.