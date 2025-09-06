DIRETTA F1 | GP Italia 2025: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Monza – Rieccoci collegati con il circuito di Monza per la diretta del terzo turno di prove libere. Dopo i riscontri di ieri, McLaren e Ferrari andranno a caccia di conferme sul tracciato brianzolo, pronto a colorarsi a festa per una giornata che stabilirà l’ordine di partenza del GP di domani. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 12:30 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale dalla pista!

DIRETTA FP3 GP MONZA DALLE 12:30

12.28 Buongiorno amici di Motorionline e benvenuti alla diretta della terza sessione di libere a Monza. Tutto pronto per l’ultima sessione di lavoro prima delle qualifiche che scatteranno alle 16.00 di questo pomeriggio

12.30 Bandiera verde a Monza, comincia la terza sessione di libere. Hulkenberg è il primo (e l’unico) a scendere in pista

13.34 Semplice installazione lap per diversi piloti, che hanno scelto di non iniziare subito i run di questa ultima sessione di libere

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢 Nico Hulkenberg is our first driver out on track #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/cdypf3bLor — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

12.36 Comincia l’attività per Hamilton e Leclerc, con il pubblico che fa sentire fin da subito la propria voce

12.38 Al momento gli unici ad aver fatto un tempo sono Tsunoda, Colapinto e Gasly

12.43 Inizio timido per le squadre, che stanno effettuando delle brevi tornate con gomme medie e hard. Tempi molto alti per Hamilton e Leclerc

12.44 In Alpine stanno provando il gioco delle scie

12.45 Tanti lunghi, almeno in questi primi giri, alla prima Variante

12.47 Sainz si è lamentato di un pò di vento di coda

12.49 Verstappen, con soft nuova, si porta al comando. Migliora Hamilton con la media ed è secondo

12.50 Comincia l’attività della mattina per Kimi Antonelli

The first chicane is proving a handful at the moment! 😮 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/nNQjgMEadh — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

12.52 McLaren vs Ferrari: anche oggi la Rossa ha scelto un set-up aerodinamico più aggressivo, mentre McLaren sembra più carica

Looks like a tailwind at Turn 1 is catching the drivers out 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hHIYsm4acw — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

12.54 Tanti lunghi e sbavature in questi primi minuti delle FP3, probabilmente a causa del vento

12.55 Gran rischio di Leclerc alla Parabolica che perde il posteriore in ingresso

12.56 Verstappen, al momento, è il più veloce nella speed-trap posizionata al termine del rettilineo

12.59 Verstappen resta al comando della sessione con le soft, seguono Leclerc ed Hamilton. Indietro le McLaren che stanno portando avanti un programma di lavoro differente

Charles' fans will remember he had a big crash at the Parabolica back in 2020 💥 Today, he saves it 👍#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/CCHzlPICsq — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

13.03 Hadjar sotto la lente dei commissari per un’infrazione alla seconda Variante. Il pilota della RB non ha rispettato la via d’uscita dopo essere andato lungo

Stewards are going to look at this after the session 👀 Hadjar not following the escape road instructions at Turn 4 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jl9BRNfMTA — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

13.05 Hamilton, sempre con lo stesso set di medie, migliora e si porta a due decimi da Verstappen

13.06 Piccole scaramucce in pista fra Verstappen ed Ocon. I due sono arrivati al duello “ravvicinato” fra la prima variante e la seconda

Twenty-five minutes to go FP3 TOP 10

Verstappen

Hamilton

Leclerc

Albon

Russell

Hulkenberg

Tsunoda

Hadjar

Piastri

Bearman #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/LxWfXdBlsk — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

13.09 Lavoro differente in casa Red Bull: Verstappen ha già effettuato prima simulazione qualifica con gomma soft, mentre Tsunoda si è focalizzato sul ritmo gara e le gomme medie. Ottenendo, fra l’altro, dei tempi interessanti

13.11 McLaren non scopre ancora le carte, mentre Ferrari sta proseguendo il lavoro sulle mescole medie

13.12 Verstappen ha chiesto un’ala posteriore più scarica e i tecnici stanno “flexando” una di quelle a disposizione

13.13 Norris e Piastri in pista con le soft

13.14 Norris si mette al comando, Piastri a due decimi e mezzo

The McLarens go 1-2 as we head towards the final part of FP3#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/eRirOAsji5 — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

13.18 Tra I top, gli unici a non aver utilizzato la rossa sono stati Leclerc ed Hamilton

13.21 Ferrari in pista con le gomme soft

13.22 Secondo tentativo per i piloti McLaren, ma non si migliorano

13.23 Gran tempo di Bortoleto che si porta terzo

13.25 Leggero lungo di Leclerc alla seconda di Lesmo

13.24 Tempi lenti per Hamilton e Leclerc, penalizzati dal traffico e da qualche sbavatura di troppo, specialmente dal secondo

13.28 Nuovo tentativo per Leclerc, con il primo che ha scelto di abbassare il carico all’anteriore

13.30 Leclerc migliora e si porta secondo, a soli venti millesimi da Norris. Bandiera a scacchi a Monza! Si chiudono le libere 3

13.32 Top dieci: Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Russell, Bortoleto, Hamilton, Hadjar, Antonelli e Albon. A breve il report completo sul nostro sito. Appuntamento alle 16.00 per la diretta delle qualifiche