DIRETTA F1 | GP Italia 2025: le Qualifiche [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Monza Qualifiche – Rieccoci collegati con il circuito di Monza per la diretta della sessione di qualifiche. Dopo le prove libere, piloti e squadre si giocheranno i piazzamenti più importanti nella griglia di partenza di domani, con McLaren, Ferrari e Red Bull che sembrano un passo avanti rispetto alla concorrenza. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 15:45 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale dalla pista!

DIRETTA QUALIFICHE GP MONZA DALLE 12:30

16.00 Bandiera verde, comincia la Q1 a Monza

15.55 Alte le temperature, con 44 gradi sull’asfalto che difficilmente faranno avvicinare i piloti al tempo record dello scorso anno. In mattinata, ricordiamo, il più veloce è stato Lando Norris con la McLaren

15.50 Buonasera amici e benvenuti alla diretta della sessione di qualifica a Monza. Tutto pronto per la sessione che stabilirà lo schieramento di partenza del GP di domani

16.02 Subito in pista i piloti con gomme soft. L’obiettivo è trovare il tempo per il passaggio in Q2. Ricordiamo che Hamilton dovrà scontare una penalità di cinque secondi per quanto accaduto una settimana fa a Zandvoort

16.03 Tutti in pista tranne McLaren, Red Bull, Racing Bulls e Albon

16.04 Mercedes con gomme medie: Russell e Antonelli, ricordiamo, hanno solo quattro set di gomme soft

16.06 Le Ferrari si mettono subito al comando della classifica, ma ancora devono arrivare gli altri

16.07 Verstappen si mette a 11 millesimi da Leclerc, Norris si porta al comando con due decimi di vantaggio

16.08 Piastri completa l’1-2 McLaren con un crono a un decimo da Norris

16.10 Gli esclusi al momento sono Bearman, Stroll, Ocon, Albon e Sainz (senza tempo)

16.11 Leclerc, con il secondo tentativo, si porta a 78 millesimi da Norris, ma fra i due si piazza Alonso

16.11 Russell sfrutta la scia di Antonelli e si porta al comando della classifica

16.12 L’inglese ha ottenuto il crono con gomma gialla

16.13 La top cinque al momento è Russell, Norris, Sainz, Alonso e Bortoleto. Costretti ad un altro giro Leclerc, Hamilton e Verstapen

16.12 Antonelli è felice del bilanciamento, ma si lamenta del grip

16.14 I piloti si lanciano per l’ultimo tentativo

16.18 Bandiera a scacchi: eliminati Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson. Il crono più veloce è stato ottenuto da Russell

16.27 Bandiera verde, comincia il Q2

16.29 La Q2 è stata ritardata di qualche minuto per la presenza di ghiaia in pista

16.30 Sainz e Albon, con il gioco delle scia, sono i primi a segnare un tempo in Q2

16.32 1’19″140 monstre di Verstappen che, grazie anche alla scia, si porta al comando della sessione

16.33 Piastri si mette in terza posizione, mentre Norris ha tagliato la prima variante ed è rientrato ai box

16.34 Gran crono anche di Bortoleto che si mette quarto, con il miglior crono nel T1

16.35 Rientra subito in pista Norris

16.38 Norris chiude il giro con il settimo crono e si mette a rischio

16.40 Si rilanciano tutti per il secondo tentativo

16.43 Si chiude il Q2, Norris rischia ma ottiene il Q3. Eliminati: Berman, Hulkenberg, Sainz, Albon e Ocon. Il crono più veloce è stato di Verstappen

16.44 Si giocheranno la pole position: Verstappen, Antonelli, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, Norris, Tsunoda, Bortoleto e Alonso

16.50 Inizia il Q3, si decide la pole position a Monza

16.51 Tutti in pista per il tentativo

16.53 Antonelli, Bortoleto, Alonso e Tsunoda sono gli unici con gomma usata

16.54 Verstappen centra il colpo al primo tentativo, dietro di lui Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell, Bortoleto, Norris, Antonelli, Tsunoda e Alonso

