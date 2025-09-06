DIRETTA F1 | GP Italia 2025: le Qualifiche [TEMPI E FOTO]
Live timing e commento dal circuito di Monza
Diretta F1 Monza Qualifiche – Rieccoci collegati con il circuito di Monza per la diretta della sessione di qualifiche. Dopo le prove libere, piloti e squadre si giocheranno i piazzamenti più importanti nella griglia di partenza di domani, con McLaren, Ferrari e Red Bull che sembrano un passo avanti rispetto alla concorrenza. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 15:45 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale dalla pista!
DIRETTA QUALIFICHE GP MONZA DALLE 12:30
16.00 Bandiera verde, comincia la Q1 a Monza
15.55 Alte le temperature, con 44 gradi sull’asfalto che difficilmente faranno avvicinare i piloti al tempo record dello scorso anno. In mattinata, ricordiamo, il più veloce è stato Lando Norris con la McLaren
15.50 Buonasera amici e benvenuti alla diretta della sessione di qualifica a Monza. Tutto pronto per la sessione che stabilirà lo schieramento di partenza del GP di domani
16.02 Subito in pista i piloti con gomme soft. L’obiettivo è trovare il tempo per il passaggio in Q2. Ricordiamo che Hamilton dovrà scontare una penalità di cinque secondi per quanto accaduto una settimana fa a Zandvoort
16.03 Tutti in pista tranne McLaren, Red Bull, Racing Bulls e Albon
16.04 Mercedes con gomme medie: Russell e Antonelli, ricordiamo, hanno solo quattro set di gomme soft
16.06 Le Ferrari si mettono subito al comando della classifica, ma ancora devono arrivare gli altri
16.07 Verstappen si mette a 11 millesimi da Leclerc, Norris si porta al comando con due decimi di vantaggio
16.08 Piastri completa l’1-2 McLaren con un crono a un decimo da Norris
16.10 Gli esclusi al momento sono Bearman, Stroll, Ocon, Albon e Sainz (senza tempo)
16.11 Leclerc, con il secondo tentativo, si porta a 78 millesimi da Norris, ma fra i due si piazza Alonso
16.11 Russell sfrutta la scia di Antonelli e si porta al comando della classifica
16.12 L’inglese ha ottenuto il crono con gomma gialla
16.13 La top cinque al momento è Russell, Norris, Sainz, Alonso e Bortoleto. Costretti ad un altro giro Leclerc, Hamilton e Verstapen
16.12 Antonelli è felice del bilanciamento, ma si lamenta del grip
16.14 I piloti si lanciano per l’ultimo tentativo
16.18 Bandiera a scacchi: eliminati Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson. Il crono più veloce è stato ottenuto da Russell
16.27 Bandiera verde, comincia il Q2
16.29 La Q2 è stata ritardata di qualche minuto per la presenza di ghiaia in pista
16.30 Sainz e Albon, con il gioco delle scia, sono i primi a segnare un tempo in Q2
16.32 1’19″140 monstre di Verstappen che, grazie anche alla scia, si porta al comando della sessione
16.33 Piastri si mette in terza posizione, mentre Norris ha tagliato la prima variante ed è rientrato ai box
16.34 Gran crono anche di Bortoleto che si mette quarto, con il miglior crono nel T1
16.35 Rientra subito in pista Norris
16.38 Norris chiude il giro con il settimo crono e si mette a rischio
16.40 Si rilanciano tutti per il secondo tentativo
16.43 Si chiude il Q2, Norris rischia ma ottiene il Q3. Eliminati: Berman, Hulkenberg, Sainz, Albon e Ocon. Il crono più veloce è stato di Verstappen
16.44 Si giocheranno la pole position: Verstappen, Antonelli, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, Norris, Tsunoda, Bortoleto e Alonso
16.50 Inizia il Q3, si decide la pole position a Monza
16.51 Tutti in pista per il tentativo
16.53 Antonelli, Bortoleto, Alonso e Tsunoda sono gli unici con gomma usata
16.54 Verstappen centra il colpo al primo tentativo, dietro di lui Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell, Bortoleto, Norris, Antonelli, Tsunoda e Alonso
