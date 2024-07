F1 | Marko: “Perez resta per tutta la stagione, ma nel 2025 possono cambiare tante cose”

F1 Marko Red Bull – Intervistato dal sito tedesco F1-Insider.com, Helmut Marko ha confermato ufficialmente Sergio Perez in Red Bull per il prosieguo di questa stagione.

Nonostante le numerose voci trapelate nelle ultime settimane, provocate dalle scarse performance del messicano al volante della RB20, il management della scuderia Campione del Mondo ha scelto di ribadire la propria fiducia nel classe ’90, ribadendo di fatto l’impegno comune intrapreso all’inizio di questo campionato.

Perez continuerà a guidare al fianco di Max Verstappen, ma insieme alla squadra dovrà trovare dei correttivi alla crisi tecnica e di performance che da Imola ad oggi non gli ha permesso di ottenere i punti necessari per “saldare” definitivamente il proprio sedile anche in ottica futura.

Nessun cambiamento inoltre alla line-up della Racing Bulls, visto che Yuki Tsunoda continuerà ad essere affiancato a Daniel Ricciardo, mentre un mescolamento delle carte potrebbe avvenire solo nel 2025, soprattutto se come sembra Liam Lawson avrà riservato un posto all’interno della line-up faentina.

Marko conferma Perez e Ricciardo

“Perez resterà in Red Bull per il prosieguo di questa stagione. Stiamo lavorando attivamente con lui e vogliamo riportarlo al suo vecchio stato di forma. Rimarrà anche Ricciardo in Racing Bulls. In definitiva non cambierà nulla. Poi, alla fine di questo campionato, ci siederemo attorno ad un tavolo e capiremo che fare. Le carte a quel punto potrebbero anche rimescolarsi”.