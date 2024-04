F1 | GP Giappone, le nostre pagelle

Max Verstappen 10 e lode Al cinquantesimo giro, con gomma che teoricamente doveva essere quantomeno usurata, piazza il giro più veloce strappandolo al povero Perez, giusto per ribadire che Melbourne è stato solo un piccolo incidente di percorso nel suo cammino da cannibale. E a Suzuka si prende l’ennesimo hat-trick di una carriera per la quale (già) non ci sono più aggettivi.

Sergio Perez 8,5 Quest’anno a differenza del 2023 sembra aver trovato la sua reale dimensione di seconda guida concreta, e se la Red Bull può festeggiare la terza doppietta in quattro appuntamenti è anche merito del messicano che sta facendo il suo. Sempre a debita distanza dal fenomeno olandese, ovviamente.

Carlos Sainz 8,5 La strategia di gara con le soste leggermente ritardate lo mette nelle condizioni di dover costruire una grande rimonta nella parte finale del GP. Lui che sta vivendo un periodo di forma eccezionale non se lo fa ripetere due volte, infilando di slancio Hamilton, Norris e Leclerc. Podio meritato (il terzo stagionale) in un altro fine settimana di alto livello. Ha grande feeling con la Ferrari SF-24.

Charles Leclerc 8,5 Quanti problemi a mettere in temperatura le gomme in qualifica, troppi per un funambolo del giro secco come lui. Esce da Suzuka frustrato, sa di aver buttato un’occasione per i problemi al sabato, ma da ottavo a quarto è un grande risultato, soprattutto in una gara a ranghi serrati. Eccezionale nella gestione delle gomme medie, trattate con i guanti per ventisette lunghi giri. Costruisce lì la sua bella rimonta, riuscendo ad adottare la strategia ad un solo pit stop. Prestazione di gran classe.

Lando Norris 7,5 A provare ci prova, ad insinuarsi si insinua, in qualifica come nella prima parte di gara. Sente l’aria di podio, ma la Ferrari ad oggi è semplicemente più veloce della sua MCL38.

Fernando Alonso 7,5 Si è calato benissimo in questa dimensione della Aston Martin, con vettura non brillante come quella dell’anno scorso, ma comunque discreta. Per un lottatore come lui è un invito a nozze, non a caso lo troviamo sempre davanti alle Mercedes.

George Russell 7 Più in palla di Lewis in gara, non rinuncia a lottare, ma esce sconfitto in quasi tutti i duelli. La Mercedes oggi è questa.

Oscar Piastri 6 Per come è messa la McLaren forse poteva fare qualcosa in più, quantomeno battere Russell, se non Alonso. Si crea un triello Aston-Mercedes-McLaren e lui è l’ultimo dei tre.

Lewis Hamilton 5 Arriva negli scarichi di Piastri, ma sembra davvero dimissionario, a poco agio con la W15. Lascia passare Russell quasi di sua volontà. La testa forse è già altrove, in attesa dei lampi di classe che sicuro vedremo anche quest’anno. Ma non a Suzuka.

Yuki Tsunoda 8 Veloce in qualifica, dove centra il Q3, in gara infiamma il pubblico di casa con un approccio aggressivo e bei sorpassi e vince la sfida per il decimo posto contro Haas e Stroll. Grande gara, il piccolo samurai sta diventando una certezza.

Lance Stroll 5 Si lamenta della velocità sul dritto della sua AMR24, ricordando da molto vicino una lamentela diventata famosa del suo attuale team mate. Sarà la pista ad ispirare questo tipo di lagne. Delude, vedendo proprio in che posizioni corre Alonso.

Sauber 4 Come i secondi che ci mettono a fare un pit-stop. Non ci siamo. Valtteri Bottas (6) può farci davvero poco. Guanyu Zhou (sv) è out per problemi al cambio. Un disastro.

Alpine 3 In proporzione sono quelli che stanno facendo peggio, raramente si è visto un costruttore ufficiale messo così male.

Williams 2 Come i telai contati che hanno fino a Miami e che ripetutamente finiscono contro le barriere. E diamo quello già incidentato a Sargeant, il quale sbatte durante le prove libere, tanto per non farsi mancare nulla. E diamo quello buono ad Albon, il quale si aggancia con Ricciardo al pronti via e finisce anche lui a muro. James Vowles è alla guida della scuderia più incerottata della griglia. Male.

GP Suzuka 7 La pista è favolosa, vera, esalta la guida ed è uscita una gara assai tattica magari non spettacolare, ma sicuramente molto interessante e meno noiosa di tante altre.