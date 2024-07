F1 | Pirelli: le mescole scelte per mescole confermate per Monza, Baku e Singapore

Il fornitore di pneumatici per il mondiale di Formula 1, ha pubblicato le scelte delle mescole per i prossimi appuntamenti del calendario, univoche per i Gran Premi di Monza (1° settembre), Azerbaijan (15 settembre) e Singapore (22 settembre). Team e piloti avranno a disposizione i set più morbidi della gamma, vale a dire C3 (hard), C4 (media) e C5 (soft). Pirelli ha così confermato le scelte fatte lo scorso anno. Inoltre, per quanto riguarda il GP di Monza, sarà un’incognita in quanto il circuito è stato riasfaltato.

La Formula 1 tornerà in azione il prossimo 25 agosto per il Gran Premio d’Olanda, sul circuito di Zandvoort.

The Grands Prix scheduled for the month of September (Italy, Azerbaijan and Singapore) will see the three softest compounds in the range being used: the C3 will be the P Zero White hard, the C4 P Zero Yellow medium and C5 P Zero Red soft, exactly the same choice as 2023. pic.twitter.com/ZfbqM5fXWh

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 30, 2024