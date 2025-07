F1 GP Bahrain | McLaren Norris: “Aspetti positivi di questo weekend? Il fatto che sia finito”

Tra i tre piloti saliti sul podio del Bahrain, Lando Norris è certamente quello più deluso. L’inglese ha a disposizione la miglior macchina della Formula 1, ma non riesce ancora a sfruttarla al meglio, come invece dimostra di fare Oscar Piastri, ora distante solo tre punti dal compagno di squadra. Il #4 incappa ancora in diversi errori che gli compromettono il risultato finale, come la qualifica disastrosa o la partenza da una posizione non corretta in griglia. L’emotività sembra travolgerlo implacabilmente, un aspetto che sottolinea anche nella conferenza stampa post gara.

“È stata una gara complicata, con momenti positivi ma anche tanti errori che hanno compromesso il risultato – ha detto Norris. La macchina è chiaramente competitiva, ha vinto la gara, quindi è stato sicuramente un bel weekend. Ho commesso degli sbagli e non sono riuscito a massimizzare quanto avrei potuto. Il terzo posto finale non mi soddisfa pienamente: la seconda posizione era alla nostra portata. Ho fatto una buona partenza e sono stato aggressivo come dovevo, ma poi ho ricevuto una penalità e tutto si è complicato. Ogni volta che facevo un passo avanti, ne seguivano due indietro”.

Alla domanda su quali siano i lati positivi del weekend, Lando ha risposto: “Probabilmente che è finito. Il mio ritmo in gara è stato buono, migliore rispetto alle qualifiche, e sono riuscito a recuperare posizioni. Continuo però a non sentirmi completamente a mio agio con la macchina. Rispetto alla scorsa stagione, la connessione con la vettura è cambiata: non riesco a prevederne il comportamento come facevo prima. Questo mi impedisce di guidare al limite con costanza e sicurezza”.

“Ho lavorato molto per cercare di capire cosa non funzioni, analizzando ogni dettaglio, ma la sensazione resta quella di non essere ancora in sintonia con la monoposto. Non metto in dubbio le mie capacità, so di avere il talento per stare al livello dei migliori. Ma al momento non riesco a esprimere il mio potenziale. È frustrante, ma è anche parte del gioco. Sono consapevole che per essere competitivo serve fiducia assoluta, soprattutto quando si combatte con i migliori al mondo”.

La battaglia tra Russell e Norris nell’ultimo giro del Gran Premio del Bahrain – XPB

“Dal punto di vista umano ed emotivo, è difficile non lasciarsi coinvolgere. Spesso le mie dichiarazioni post-gara riflettono la frustrazione per non riuscire a ottenere ciò che so di poter raggiungere. Ma questa ambizione, questo desiderio di vincere, è ciò che mi spinge ogni giorno. Forse a volte sono troppo critico con me stesso, ma è parte del mio modo di lavorare. Sono felice del lavoro svolto con il team e della crescita costante, anche se manca ancora qualcosa per fare quel passo in più”.

“Infine, sono grato per l’affetto ricevuto qui in Bahrain, che sentiamo come una delle nostre gare di casa. È un posto speciale per la McLaren e per me. Nonostante le difficoltà, correre qui è sempre un piacere. La battaglia interna con Oscar è stimolante e sono sicuro che ne vedremo altre nel corso della stagione. La macchina è forte, la competizione è serrata e questo è positivo per lo sport. Continuerò a lavorare duramente per tornare al massimo e lottare per le posizioni che contano”.