F1 GP Bahrain | Red Bull, Horner: “Non potevamo sperare di meglio per Verstappen”

Sakhir – Nonostante tutti problemi della RB21 mostrati sul tracciato di Sakhir, Christian Horner può comunque ritenersi soddisfatto della sesta posizione di Max Verstappen e della nona di Yuki Tsunoda.

L’olandese fa quel che può, nonostante le lamentele ai freni e il problema al semaforo durante il cambio gomme: il distacco da Norris si apre – e in mezzo ci si mette anche Piastri – ma Max è comunque vicino, e Horner ci tiene a sottolinearlo, perché per lui la sfida mondiale è decisamente aperta. Stessi problemi ai box anche per Yuki Tsunoda, che dopo essere entrato in Q3 conquista anche i primi punti con la Red Bull, riuscendo in una impresa che sembrava ormai impossibile. LA RB21 ha di certo delle debolezze, non è quella vettura perfetta che abbiamo visto negli scorsi anni, ma Horner ha fiducia nella sua squadra.

Horner: “Speriamo che i prossimi aggiornamenti possano risolvere i nostri problemi”

“Non c’è stata una cosa andata per il verso giusto oggi. Avevamo due problemi questo weekend: i freni e la mancanza di bilanciamento. Quando ci sono questi problemi le gomme ne risentono, e il degrado è solo peggiorato. È stata una giornata terribile anche a causa del problema al pit-stop col semaforo. I cambi gomme in sé erano anche buoni, ma i guasti elettrici hanno danneggiato la nostra gara. Max ha conquistato la sesta posizione, minimizzando il distacco rispetto a Norris in classifica, nonostante i problemi e le sfide: non potevamo sperare di meglio. Yuki ha avuto un solido weekend. È entrato tra i primi dieci in qualifica, ha conquistato dei punti, ha guidato molto bene qui in Bahrain.

“Il team è concentrato sullo sviluppo della macchina e speriamo che i prossimi aggiornamenti possano risolvere i nostri problemi – continua il team principal – questa gara ha esposto alcuni punti deboli che dobbiamo rapidamente risolvere, sappiamo quali sono, ma introdurre le soluzioni richiede tempo. Abbiamo un team tecnico incredibile, che ha prodotto alcune delle migliori auto da corsa nel mondo nelle scorse stagioni e sono sicuro che riusciranno a farcela anche stavolta. Siamo concentrati sull’analizzare e risolvere il possibile, per arrivare pronti a Jeddah fra pochi giorni”.

4.3/5 - (3 votes)